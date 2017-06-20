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20.06.2017 - 17:28 |

Atiker Konyaspor'da 5 ayrılık

Atiker Konyaspor, bugün Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Atiker Konyaspor'da 5 ayrılık
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Atiker Konyaspor, bugün Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"'Konyasporumuz'a uzun süreden beri hizmet eden, son 2 sezonda da Süper Lig 3'üncülüğümüze ve Türkiye Kupası şampiyonluğumuza katkı sağlayan futbolcularımız, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine, camiamıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.''

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