30.09.2016 - 15:33 | | AA
Atiker Konyaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Gent karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda çalıştı.
Tedavisine devam edilen Ioan Hora ise fizyoterapist gözetiminde antrenmanı tamamladı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.