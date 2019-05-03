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03.05.2019 - 00:33 | | DHA

Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor hazırlığı!

Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü.

Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor hazırlığı!
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Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından sonra yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 10’a 10 oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana Almanya’da ameliyat olan Petar Filipovic’in yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Jens Jonsson, Fallou Diagne ve Selim Ay katılmadı.

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