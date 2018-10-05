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05.10.2018 - 13:36 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Atiker Konyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları

Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları
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Spor Toto Süper Lig’in 8'inci haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu, topla ve topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ile devam etti. Daha sonra pas çalışması ve savunma-hücum organizasyonları yapan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmanın ilk bölümünde yer alan Filipovic, daha sonra takımdan ayrı olarak çalıştı. Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Amasyaspor maçında sakatlık yaşayan ve tedavisine devam edilen kaptan Ali Turan da takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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