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12.10.2018 - 16:02 |

Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor mesaisi
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Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun kurma çalışmasının ardından idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum organizasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan, antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne yer almadı.

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