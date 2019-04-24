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24.04.2019 - 22:15 | | AA

Atiker Konyaspor'da Galatasaray mesaisi!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor'da Galatasaray mesaisi!
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahadaki antrenmanda futbolcular, çabukluk hareketleri ve 5'e 3 pas çalışması yaptı.

Tempolu koşu ve 8'e 8 oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Petar Filipovic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Fallou Diagne katılmadı.

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