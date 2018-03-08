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08.03.2018 - 13:28 |

Atiker Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Spot Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
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Mehmet Özdilek’in ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve tedavisi süren Petar Filipovic katılmadı.

Isınma koşularının ardından 6’ya 3 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, 6 kaleli oyun ve 3 kaleli taktik çalışma ile devam etti. Atiker Konyasporlu futbolcular antrenmanı çift kale maç ile sona erdirdi.

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