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HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Atiker Konyaspor'da, Hurtado 7 hafta sahalardan uzak kalacak
14.01.2019 - 13:42 |

Atiker Konyaspor'da, Hurtado 7 hafta sahalardan uzak kalacak

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da Perulu futbolcu Paolo Hurtado'nun 7 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Atiker Konyaspor'da, Hurtado 7 hafta sahalardan uzak kalacak
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Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Hurtado'nun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucunda üst arka adale grubunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. derece yırtık olarak değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ortalama 7 hafta içinde takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.

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