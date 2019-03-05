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05.03.2019 - 21:18 | | DHA

Atiker Konyaspor'da izin bitti

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bir günlük aranın ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor'da izin bitti
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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın birinci bölümü salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada 5e 3 ve tempolu koşu çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamlandı.

Saha çalışmasının ilk bölümünde yer alan Fallou Diagne'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic, Mustapha Yatabare ile Paolo Hurtado antrenmanda yer almadı. Altyapı oyuncuları Kemal Ale Çakır, Fatih Mankır, Ömer Faruk Saymen ve Mücahit Kaya da antrenmanda yer aldı.

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