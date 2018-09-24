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24.09.2018 - 13:18 | | Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor'da kupa mesaisi sürüyor

Atiker Konyaspor'da Yeni Amasyaspor maçının hazırlıkları devam etti.

Atiker Konyaspor'da kupa mesaisi sürüyor
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında deplasmanda Yeni Amasyaspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan Uğur Demirok takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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