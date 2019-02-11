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11.02.2019 - 14:56 | | KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor'da Ömer Ali 4 hafta yok

Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi şok gelişme yaşandı. Ömer Ali Şahiner'in adalesindeki sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Atiker Konyaspor'da Ömer Ali 4 hafta yok
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Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Ömer Ali Şahiner'in yapılan kontrollerinde arka adele grubunda kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık olarak 3-4 hafta içinde sahalara dönmesi beklenmektedir."

27 yaşındaki oyuncu dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 56'ncı dakikada yerini Fofana'ya bırakmıştı. Şahiner, yeşil beyazlı formayla ligde çıktığı 17 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

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