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11.04.2019 - 17:35 | | DHA

Atiker Konyaspor'da Sivasspor mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Sivasspor mesaisi
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, çabukluk ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta oynanan 5e 3 top çalışması ile devam eden antrenmanda oyuncular şut ve gol çalışması yaptı.

Antrenman 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçlar ile tamamlandı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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