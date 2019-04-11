Atiker Konyaspor'da Sivasspor mesaisi

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, çabukluk ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta oynanan 5e 3 top çalışması ile devam eden antrenmanda oyuncular şut ve gol çalışması yaptı.

Antrenman 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçlar ile tamamlandı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.