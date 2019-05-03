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03.05.2019 - 12:41 |

Atiker Konyaspor'dan Josef Sural'lı maç paylaşımı

Atiker Konyaspor, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın fotoğrafını kullanarak sosyal medya üzerinden maç duyurusu yaptı.

Atiker Konyaspor'dan Josef Sural'lı maç paylaşımı
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Yeşil beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı maç duyurusunda, Kayserispor deplasmanı sonrası geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çekyalı forvet Josef Sural'ın fotoğrafını kullandı. 'Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyoruz' adı altıda yapılan paylaşım taraftarlardan da büyük destek gördü. Paylaşıma, 'Maçın 90'ıncı dakikasında herkes dursun, saygı duruşuna geçelim. Sural'ın fotoğrafını koymak büyük bir şeref. İşte bu yüzden Konyasporluyuz' gibi yorumlar yapıldı.

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