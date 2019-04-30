Atiker Konyasporlu Filipovic ameliyat oldu

Atiker Konyaspor'un açıklaması şöyle:

Oyuncumuz Petar Filipovic'e dün Almanya'nın Augsburg şehrinde ameliyat oldu.

Dr. Ulrich Boenisch daha önce Filipovic'in sol diz ön çapraz bağ tamirini yapmıştı. Aynı doktor tarafından futbolcumuza dün başarılı bir operasyonla menisküs tamiri gerçekleştirildi.

Filipovic'in rehabilitasyonuna bu hafta içinde kulübümüzde başlanacak.