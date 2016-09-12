Atiker Konyasporlu Rangelov: '3 puan aldığımız için çok mutluyum'

Atiker Konyaspor'un Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 ile geçerken takımının 3'üncü golünü kaydeden Bulgar futbolcu Dimitar Rangelov, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. İlk iki maçta berabere kalmıştık. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Bu yüzden zorlu maçta 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Ayrıca hafta içinde Bulgaristan Milli Takımında gol atmıştım. Onun mutluluğunun üzerine bizim için çok önemli olan Antalyaspor karşılaşmasında da gol atarak takımıma katkıda bulunduğum için sevincim daha da arttı" dedi.

Rangelov, cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta yer alamayacağını ifade ederek, "Shakhtar Donetsk ve sonrasındaki iki UEFA Avrupa Ligi maçında da cezalı olduğum ve oynayamayacağım için çok üzgünüm. Ama taraftarlarımızla birlikte stadyumda takımımızı destekleyeceğim" diye konuştu.