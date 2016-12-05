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05.12.2016 - 13:42 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor'un hakem tepkisi

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, "Hakem kararlarının direkt tesir ettiği bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Biz lige renk katan, her zaman fair play ve centilmenliği ön planda tutan bir takım ile taraftara sahibiz" dedi.

Atiker Konyaspor'un hakem tepkisi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyapor'un kulüp başkanı Ahmet Şan, hakem kararlarının direkt tesir ettiği bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiklerini anımsattı.

Alanya'da 2-0 öne geçilen maçta çok anlam veremedikleri bir kırmızı kartla 10 kişi kalmalarının maçın gidişatına doğrudan tesir ettiğini savunan Şan, "Hakem kararlarının direkt tesir ettiği bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Hakemlerimizin bu kararları verirken daha dikkatli olması lazım. Anadolu kulüpleri çok geniş kadrolara sahip değiller. Şimdi kırmızı kartın cezası bizim için sıkıntılı. Riad Bajic'in kırmızı kart görmesi hem bu maçta hem de oynayacağımız önümüzdeki maçta bizi olumsuz etkiledi. Bu konularda daha dikkatli olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Şan, skorun 2-2'ye gelmesine rağmen futbolcuların maçı bırakmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu atmosferde maç kazanmak gerçekten çok zor. Uzatma dakikalarında da olsa galip gelmesini bildik. Taraftarlarımıza buraya kadar gelip, takımımızı destekledikleri için teşekkür ediyorum. Camia olarak bizim artık kenetlenmemiz lazım. Yani bu sadece bizim yapacağımız bir iş değil. Tüm Konyalı bürokratların, milletvekillerimizin ve Konya'ya sempati duyan herkesin görevi diye düşünüyorum. Biz lige renk katan, her zaman fair play ve centilmenliği ön planda tutan bir takım ile taraftara sahibiz. Bu kişilerin de desteğini bekliyoruz. Konyaspor geçen sezon ligde üçüncülüğü elde ederken bile fair play çerçevesinde centilmence maçlarını oynamıştır. Bu hususlar yayıncı kuruluşta da değerlendirilecektir. Maça bu kadar doğrudan tesir edilmesi uygun olmadı. Üç puan camiamıza hayırlı olsun."

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
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