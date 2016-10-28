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28.10.2016 - 14:13 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor'un muhtemel 11'i

Atiker Konyaspor'un Bursaspor maçına Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Abdülkerim Bardakçı, Douglas, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Meha, Milosevic ve Rangelov'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.

Atiker Konyaspor'un muhtemel 11'i
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Vukovic ile Vedat Bora katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayıp çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, topla oyunla sona erdi.

Atiker Konyaspor'un Bursaspor maçına Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Abdülkerim Bardakçı, Douglas, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Meha, Milosevic ve Rangelov'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.

Konya ekibi ile Bursaspor arasındaki mücadele, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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