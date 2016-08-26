Atiker Konyaspor'un rakiplerini tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleşti. Temsilcilerimizden Atiker Konyaspor H Grubu'nda Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, Portekiz'den Braga ve Belçika'dan Gent ile eşleşti.

Shakhtar Donetsk

Ukrayna futbolunun en önde gelen kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk 1936 yılında kuruldu. Ülkede yaşanan son siyasi gelişmeler nedeniyle maçlarını Donetsk'te değil, Lviv kentinde oynayan Ukrayna ekibi play-off turunda Medipol Başakşehir'i 1-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek gruplara kaldı.

Türkiye'nin Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğü ile tanıdığı Shakhtar Donetks ile Atiker Konyaspor, son iki sezonda Antalya'da iki özel karşılaşma oynadı.

Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 2009 yılında UEFA Kupası şampiyonu olurken, 2016 yılında yarı final oynadı. UEFA Süper Kupası'nda 2009'da ikinciliği bulunan Ukrayna temsilcisi 2011 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı.

FC Shakhtar Donetsk'in ülkesinde ise 9 lig, 13 Ukrayna Kupası, 8 Ukrayna Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Braga

Sporting Clube de Braga 1921 yılında Braga şehrinde kurulan spor kulübü. 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayıp sürpriz yapan, ancak finalde Porto'ya 1-0'lık skorla kaybeden SC Braga'yı Jose Peseiro çalıştırıyor.

2008 yılında Sivasspor'u UEFA Intertoto Kupası'nda elemiştir. 2004-2005 sezonundan beri düzenli olarak Avrupa kupalarına katılmayı başaran Braga'nın Portekiz Süper Ligi'ndeki kulüp tarihinin en büyük başarısı, 1 Portekiz Kupası şampiyonluğudur.

SC Braga maçlarını 30 bin kişilik Municipal Stadı'nda oynamakta.

Gent

Belçika futbolunun son yıllarda çıkış yakalayan ve istikrarlı bir şekilde grafiğini devam ettiren kulüplerinden olan KAA Gent, Belçika Futbol Federasyonu'nun da kurucu kulüplerinden.

1989-90 sezonundan beri Belçika Süper Ligi Jupiler Lig'de mücadele etmektedir.

KAA Gent, tarihindeki ilk şampiyonluğunu 2014-15 sezonunda yaşadı. Maçlarını 20 bin kişilk Ghelamco Arena'da oynayan KAA Gent takımını Hein Vanhaezebrouck çalıştırıyor.