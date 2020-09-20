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20.09.2020 - 22:14 | | Said Vakkas Yağcı GAZİANTEP (İHA) -

Atılay Canel: "Futbolcularımız iyi bir mücadele örneği gösterdi"

 Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız iyi bir mücadele örneği gösterdi, biz bu lige renk katacağız" dedi.

Atılay Canel: "Futbolcularımız iyi bir mücadele örneği gösterdi"
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Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Gaziantep FK’ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçta, son dakikalarda beraberliği kurtardıklarını söyleyen Canel, lige renk katacaklarını vurguladı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Atılay Canel, "Bugün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Futbolcularımız çok iyi bir mücadele örneği gösterdi. Biz bu lige renk vermeye geldik. Bir hayalimiz var. Bu ligde başarılı olmak istiyoruz. O yüzden iyi mücadele ettik. Maça da iyi başladık. İlk yarıda golü bulduk.

Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha üzerimize geldi ve kısa sürede iki gol buldu. Sonrasında da geri düştük. Bir süre oyun kontrolünü de kaybettik. Son dakikalara doğru ise rakibin üzerinde baskı kurarak maç beraberlikle bitirdik. Bir puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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