Atletico Madrid - Chelsea: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk sınavında Atletico Madrid ile Chelsea Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında Olivier Giroud harika bir röveşata golü attı ve İngiliz ekibini galibiyete taşıdı. Gol VAR kontrolünden sonra geçerli sayıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Mart'ta Stamford Bridge'de oynanacak.

İLK 11:

ATLETICO MADRID: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul Niguez, Lemar, Joao Felix, Suarez

CHELSEA: Mendy, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi, Werner, Mount, Giroud