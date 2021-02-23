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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Atletico Madrid - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
23.02.2021 - 09:00 |

Atletico Madrid - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İspanya La Liga'nın lideri Atletico Madrid, Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Atletico Madrid - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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La Liga'da sezonun ilk 3 maçında 2 kez puan kaybeden Atletico Madrid, sonrasında müthiş bir çıkış gösterdi ve Şubat 2021'e kadar da formunun zirvesinde devam etti. Şubat ayında çıktıkları 4 lig maçında 3 kere puan kaybettiler ancak hala ligin zirvesinde yer almaya devam ediyorlar. Chelsea karşısında cezalı Kieran Trippier, sakat olan Jose Gimenez ve koronavirüs karantinasında olan Hector Herrera forma giyemeyecek. Son lig maçında riske edilmeyen Yannick Carrasco da maç kadrosunda yer almıyor. TD Diego Simeone; "Sahaya nasıl bir oyun yapısıyla çıkacağımızı tahmin ediyorlardır ancak biz doğrularımızdan vazgeçmeyip kazanmak istiyoruz..." dedi.

Premier Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrası Frank Lampard'la yollarını ayırıp Thomas Tuchel'le devam eden Chelsea, Alman çalıştırıcı ile çıktığı 6 lig maçının 4'ünde gol yemedi ve 14 puan toplamayı başardı. Hafif sakatlıkları bulunan Christian Pulisic ve Kai Havertz deplasman kafilesinde yer aldı. Tecrübeli stoper Thiago Silva ise Londra'da bırakıldı. Hücumun bir kanadında Mason Mount'ı diğerinde Timo Werner'i görmemiz kesin gibi. Merkezdeki Tammy Abraham ya da Olivier Giroud tercihini maç saati öğreneceğiz. "Atletico Madrid ile oynarken beklentileriniz bellidir: Savaşmak zorundasınızdır, mücadele gücü yüksektir, büyük tecrübe gerektirir..." diyen Tuchel, "Büyük bir teste çıkacağız..." eklemesini de yaptı.

Atletico Madrid ile Chelsea arasındaki "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı" tarafsız sahada, Ulusal Arena'da (Bükreş - Romanya) oynanacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid son 7 maçının tamamında gol yedi, 6'sında "karşılık" verdi.

- Atletico Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az gol atan ekip! (6 maç - 7 gol)

- Chelsea'nin Thomas Tuchel'le çıktığı 7 resmi maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atletico Madrid kazanır" oldu! %42'lik kesim La Liga'da fırtına gibi esen Atletico'ya, tarafsız sahada oynanacak ilk maçta Chelsea karşısında güveniyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Atletico Madrid - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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