Atletico Madrid efsanesi Miguel Jones hayatını kaybetti!

Onur Dinçer / Skorer



İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Atletico Madrid, efsane bir ismini daha kaybetti. Radomir Antic'in geçtiğimiz günlerdeki vefatıyla sarsılan camia bu kez corona virüs yüzünden bir önemli ismine daha veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.



Kulüp tarihinde önemli izler bırakan Miguel Jones, 81 yaşında corona virüs yüzünden hayatını kaybetti. 1959-67 dönemi arasında forma giydiği takımda Jones, bir lig, üç kupa şampiyonluğu elde etmiş, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kaldırmanın da mutluluğunu yaşamış, final maçında Fiorentina filelerini havalandırarak tarihe geçmişti.



Uzun süredir kanserle savaşan Miguel Jones'un, son olarak corona virüsünden kaynaklanan zatürreye yakalandığı ve kurtarılamadığı belirtildi. Lopes, bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Luis Aragones'in Atletico'da takım arkadaşı ve en yakın dostlarındandı.



Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada sekiz sene takımda forma giyen isim için 'bir sembol ismimizi daha kaybettik' denilerek, kendisi için 'Atletico efsanesi' tabiri kullanıldı.

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