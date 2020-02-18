18.02.2020 - 22:29 |
Atletico Madrid-Liverpool: 1-0
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid turnuvanın favorilerinden Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Devler Ligi'nde gecenin sürprizine Atletico Madrid imza attı...
İspanyol ekibi, son şampiyon Liverpool'u Saul Niguez'in 4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Maçın özetine Skorer'den ulaşabilirsiniz.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas, Koke, Lemar, Correa, Morata
Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Robertson, Alaxander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Salah, Mane, Firmino