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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Atletico Madrid-Liverpool: 1-0
18.02.2020 - 22:29 |

Atletico Madrid-Liverpool: 1-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid turnuvanın favorilerinden Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Atletico Madrid-Liverpool: 1-0

Devler Ligi'nde gecenin sürprizine Atletico Madrid imza attı...

İspanyol ekibi, son şampiyon Liverpool'u Saul Niguez'in 4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın özetine Skorer'den ulaşabilirsiniz.

Atletico Madrid-Liverpool: 1-0

İKİ TAKIMIN 11'İ

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas, Koke, Lemar, Correa, Morata

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Robertson, Alaxander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Salah, Mane, Firmino

Atletico Madrid-Liverpool: 1-0

 

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