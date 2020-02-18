Atletico Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

A.MADRID LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı olan Atletico Madrid Liverpool mücadelesi bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Atletico Madrid: Oblak; Arias, Savić, Felipe, Lodi; Carrasco, Partey, Koke, Saúl; Correa, Morata.



Liverpool: Alisson; T.A. Alexander, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.



İKİ TAKIM DA GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezon skor anlamında son yılların en kötü Atletico Madrid’ini izliyoruz. La Liga’da çıktığı 24 maçta 25 gol atabilen Kırmızı Beyazlılarda Diego Costa’nın sakatlığı, Joao Felix’in beklentileri henüz karşılaşamamış olması ve Alvaro Morata’nın hücumda yetersiz kalması bu duruma neden olan etkenler.



Yine de D Grubu’ndan çok zorlanmadan çıkmayı başaran ev sahibi ekibin en güvendiği kısım Diego Simeone’nin savunma futbolu.

Şampiyonlar Ligi’nin son sahibi Liverpool bu sene de kupanın favorisi. Her ne kadar Avrupa’nın 1 numaralı kupasını almış olsalar da Premier Lig’de 97 puana rağmen şampiyonluğun kaçması içlerinde yara olarak kaldı. Bu sezon 30 yıldır hasretini çektiklerini Premier Lig şampiyonluğuna odaklanan Kırmızılar şu ana kadar sergiledikleri muhteşem performansla şampiyonluğu neredeyse garantiledi. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi’ne odaklanacak Klopp ve ekibi unvanı korumak için savaşacak

Atletico Madrid’de Diego Costa, Joao Felix ve Kieran Trippier’in sakatlığı sürüyor. Sakatlıktan kurtulan ve Valencia ile oynanan lig maçında süre alan Morata bu karşılaşmada kesin olarak oynayacak. Liverpool’da ise Xherdan Shaqiri ve Nathaniel Clyne henüz iyileşmezken Mane ve James Milner ise düzeldi ve forma giymeye hazır.