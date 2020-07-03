Atletico Madrid - Mallorca maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Barcelona deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen 1 puan koparmayı başaran Atletico Madrid, hem onları - belki de - şampiyonluktan etti hem de 3.'lük koltuğundan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Cezaları sona eren Stefan Savic ile Koke kadroya geri dönecek. Diego Costa da çok eforlu oynadı, Alvaro Morata'yı bu sefer ilk 11'de görebiliriz.

Mallorca ise salgın arasından sonra ilk kez kazandı ama ne kazanma! Celta Vigo'ya karşı baştan sona üstün oynadılar. Takefusa Kubo asistleriyle, Ante Budimir de golleriyle ön plandaydı... Takımda 3 önemli eksik var! Ligde düşme hattında yer alıyorlar ve bu zorlu deplasmanda golcü Budimir ve savunmanın önemli ismi Martin Valjent gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler. Sakatlıktan dönen sol bek Lumor Agbenyenu da Celta maçını tamamlayamamıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Mallorca deplasmanda bu sezon oynadığı 16 lig maçının 13'ünü kaybetti! (1 galibiyet - 2 beraberlik)

- Atletico Madrid ligde oynadığı son 11 maçı kaybetmedi. (6 galibiyet - 5 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atletico Madrid kazanır" oldu! %60'lık kesim 3.'lük hedefine tutunan ev sahibinin hata yapmayacağını düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Atletico son Barcelona maçında istediğini aldı. Geçtiğimiz senelere oranla kadrosu biraz geride olsa da teknik direktör Simeone'nin takım savunması alışkanlığı devam ediyor. Mallorca ise düşme hattında bulunuyor. Dirençleri zayıf. Elbette rakibi zorlayacaklardır. Yüksek skorun çıkması zor gözüküyor.