"Atmaca" eksiklere rağmen umutlu

Spor Toto Süper Lig'de 9 Kasım Cumartesi deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Aykut Ferah, eksiklere rağmen Karabük deplasmanında amaçlarının 3 puan olacağını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, "Sercan, Cernat, Kağan, Kweuke gibi önemli oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle aramızda değil. Son haftalarda birçok maçı sakatlıklar nedeniyle 10 kişi tamamladık. Kaybedilen puanlardan çok sakatlıklar hepimizi üzdü. Arkadaşlarımızı en kısa sürede sağlıklarına kavuşup yeniden aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Her şeye rağmen ligin devam ettiğini ifade eden Ferah, "Eksiklerimize rağmen çok iyi bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Futbolcular, teknik heyet özveriyle görevini yerine getiriyor. Eksikler elbette önemli ama her ne olursa olsun Kardemir Karabükspor deplasmanında sahada 11 arkadaşımız olacak. Eksiklerimize rağmen Kardemir Karabükspor deplasmanında amacımız 3 puan olacak. Sahadaki arkadaşlarımızın bunun için yürekten mücadele edeceğini biliyoruz" diye konuştu.

Ferah, sakatlıklarla birlikte kadro alternatiflerinin daraldığını, devre arasına kadar çalışmaların devam edeceğini, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda kadronun daha da genişletileceğini sözlerine ekledi.