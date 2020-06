"Atmaca" iyi başladı kötü bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda ilk beş maçta 4 galibiyet bir mağlubiyet ile lige iyi başlayan Çaykur Rizespor, kalan 12 maçta ise aynı başarıyı gösteremedi.

Lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapan Karadeniz temsilcisi, ilk beş maçta 4 galibiyet bir mağlubiyet ile 12 puan toplayıp 5. haftada maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son olarak Bursaspor'u 5. hafta 2-1 yenmeyi başaran yeşil-mavili ekip, geride kalan 12 haftada galip gelmeyi başaramadı.

Deplasmanda Beşiktaş, Galatasaray, sahasında ise Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa'dan birer puan alan Çaykur Rizespor, 8 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. İlk yarıda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 16 puan toplayan yeşil-mavililer, 18 golle ligin en az gol atan takımları arasında yer aldı. Çalımbay da teknik direktörlük kariyerinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Golcüler hayal kırıklığı yaşattı

Karadeniz temsilcisinde forvet oyuncuları adeta suskun bir ilk yarı yaşadı. Yeşil-mavili ekipte Kweuke 2 gol, Depetris 1 gol atma başarısı gösterirken, Uche Kalu ve genç forvet Ozan Papakar gol sevinci yaşayamadı. Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncuları Sercan Kaya ve Tevfik Köse attıkları 4'er golle gol yükünü üstlendi. Çalımbay, uzun süre, Kweuke, Uche ve Depetris'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamadı. İlk dört maçta attığı 2 golle adından söz ettiren Iraklı oyuncu Ali Adnan ise ilerleyen haftalarda bir daha gol sevinci yaşayamadı.

Çalımbay'ın vazgeçilmezleri

Çalımbay, savunma oyuncusu Ousmane Viera, Koray Altınay ve orta saha oyuncusu Ludovic Sylvestre'ye 17 maçın tamamında 1530 dakika görev verdi. Ali Adnan ise 1526 dakika görev yaparken Fenerbahçe maçının son dört dakikasında görev almadı.

Ligin 3. haftasında Fenerbahçe'den transfer edilen kaleci Serkan Kırıntılı da Çalımbay'ın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Serkan, transferinin ardından 14 maçın tamamında doksan dakika sahada kalarak 1260 dakika görev yaptı. Yeşil-mavili ekipte ilk yarıda 22 futbolcu forma giyerken, kaleciler Necati Yılmaz, Eray Birniçan, defans oyuncuları Oğuzhan Berber ve Cenk Güvenç ile sezon başından itibaren sakatlık sorunu yaşayan Hakan Hacıbektaşoğlu lig maçlarında görev alamadı.

Çalımbay 8 futbolcu istiyor

Yeşil-maivli ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başladığını belirterek, "Mevcut ilk altı maçı oynayan kadromuz son derece iyi bir başlangıç yaptı. Sakatlıklar art arda gelmeye ve şans verdiğimiz arkadaşlarımız da istediğimiz performansı sergileyemeyince düşüş meydana geldi. Alternatifimizin az olmasından dolayı sıkıntılar yaşadık. Bazı oyunculardan beklentimizin altında kaldı. Özellikle büyük umutlar bağladığımız Kweuke ve Hurşut'tan istediğimiz verimi tam alamadık. Bir çok oyuncuyu dinlendirmemiz gerekirken dinlendiremedik. Sakat sakat oynadığı halde alternatifsizlikten değiştiremedik. Alternatif sıkıntısı nedeniyle 17 maçın tamamında oynayan arkadaşlar oldu. Dinlenmeleri gerekenler de vardı ama bunu yapamadık" dedi.

İlk yarının ardından her şeyin netleştiğini ve kulüp başkanı Metin Kalkavan ile gerekli görüşmeleri yaparak, çalışmalara başladıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: "Devre arasında en az 7-8 oyuncu kadromuza katacağız. Defans orta saha ve forvet her mevkiye oyuncu alacağız. Özellikle forvet hattına 3 takviye yapmamız gerekiyor. Takım olarak her noktaya oyuncu almayı hedefliyoruz. Bizim çok iyi nokta transfer yapmamız şart. Çünkü ikinci yarında hiçbir maçın telafisi yok. Kulübede oturan arkadaşlarımızın da oynayanlar kadar iyi olması gerekiyor. Giren oyuncunun maç kurtarması, çevirmesi gerekiyor. Benim tek isteğim bu takıma takviye yapılması. Gerisini çalışarak rahatlıkla halledeceğimize inanıyorum."

Çalımbay, en büyük hedeflerinin transferlerin 5 Ocak 2014'te Antalya'da başlayacak kampa yetişmesi olduğunu sözlerine ekledi.