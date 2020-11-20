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20.11.2020 - 20:23 |

ATP Finalleri'nde Novak Djokovic yarÄ± finale yükseldi!

Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) Finalleri'nde SÄ±rp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarÄ± finale kaldÄ±.Â

ATP Finalleri'nde Novak Djokovic yarÄ± finale yükseldi!
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Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) Finalleri'nde SÄ±rp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarÄ± finale kaldÄ±.Â 

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen ve erkekler dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n ilk 8 basamaÄŸÄ±ndaki tenisÃ§ileri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren ATP Finalleri, 6. gÃ¼n maÃ§larÄ±yla devam etti.Â 

Tokyo 1970 Grubu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± 6. gÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda, 1 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Djokovic ile 5 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Zverev karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

Djokovic, bir saat 37 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelede rakibini 6-3 ve 7-6'lÄ±k setlerle 2-0 maÄŸlup ederek yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±.Â 

ÃœÃ§ maÃ§ta iki galibiyete ulaÅŸan SÄ±rp tenisÃ§i, daha Ã¶nce 5 ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sezon sonu turnuvasÄ±nÄ±n yarÄ± finalinde AvusturyalÄ± Dominic Thiem ile eÅŸleÅŸti. Bir galibiyet, iki maÄŸlubiyete sahip Zverev ise elendi.

ATP Finallerinde Novak Djokovic yarÄ± finale yÃ¼kseldi

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