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22.11.2020 - 00:49 | | AA

ATP Finalleri'nde Thiem finale çıktı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avusturyalı Dominic Thiem, Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

ATP Finalleri'nde Thiem finale çıktı
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avusturyalı Dominic Thiem, Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 7. gün maçlarıyla devam etti. 

1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, yarı final karşılaşması için korta çıktı.

Thiem, 2 saat 54 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 

Avusturyalı tenisçi, finalde Rafael Nadal-Daniil Medvedev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ATP Finallerinde Thiem finale çıktı

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