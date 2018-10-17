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HaberlerSüper Lig Haberleri Attila Gökçe: Arda Turan'a galiba Çin yolları görünüyor
17.10.2018 - 07:01 |

Attila Gökçe: Arda Turan'a galiba Çin yolları görünüyor

Milliyet Gazetesi'nin duayen spor yazarı Attila Gökçe, Arda Turan'la ilgili iddia ortaya attı. Gökçe yazısında "Arda Turan'a galiba Çin yolları görünüyor" ifadesini kullandı.

Attila Gökçe: Arda Turan'a galiba Çin yolları görünüyor
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Milliyet Gazetesi'nin duayen spor yazarı Attila Gökçe, son yaşanan olayların ardından Arda Turan'la ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Attila Gökçe'nin yazısından o bölüm: "Başakşehir Spor Kulübü, kuruluşundan beri en kritik dönemi yaşıyor.

Borçları yok. Kimseyle kavgaları yok. UEFA, Financial Fair Play ilkeleri, CAS, TFF gibi kurumlarla alıp veremediği de yok.

Sadece Arda için hiç de hak etmedikleri büyük sıkıntıları var.

Pazartesi akşamı yaptıkları olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra Arda’ya 2,5 milyon TL ceza verdiklerini açıkladılar. Karar ve yaptırım hakları saklı.

İsteseler, kiralık filan demeden, PFDK’dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebilirlerdi. Bu soruyu Başkan Göksel Gümüşdağ’a sordum: “Böyle bir uygulama yaparsak, onu uçurumdan aşağı atıp öldürmüş olabiliriz” dedi. Sonradan açıkladıkları karar da bu yaptırımın şimdilik uygulanmadığını gösteriyor.

Göksel Gümüşdağ sabırsızlıkla yılbaşını bekliyor.

Marco Polo gibi... Arda Turan’a da galiba Çin yolları görünüyor."

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