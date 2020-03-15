Attila Gökçe: "Tarih ya da istatistik"

ATTİLA GÖKÇE

Nereden bakarsanız bakın “kimsesizlerin maçı” bu!

-Galatasaray’ın Telekom’daki coşkulu ve ezici baskısı ev sahibi takım adına büyük bir avantaj kaybı. Peki bu bir dezavantaj mı? Hayır. Galatasaray o açığı oyunu ve formuyla kapayabilir. Beşiktaş açısından bakarsak... Boş tribünlere oynamak avantajdır.

Fatih Terim, Galatasaray’ı yönettiği her dönemde “ligin efendisi” kimliğini korumuştur. Sergen Yalçın, bu anlamda egemenliği henüz ele geçirememiştir. Elindeki tek silah, “ofansif” karakterle oyunu karşı alana yıkmaktır.

Galatasaray’ın fenomen kalecisi Muslera ve dörtlü savunma hattı, Beşiktaş’a karşı hem bütünlük hem de devamlılık avantajıyla oynayacak. Sağda Mariano çok sağlam ve hızlı. Donk, Marcao, solda Sarrachi çok uyumlular. Orta alanda Lemina ve Seri oyuna akıl koyuyor, Ömer de harika bir sezon geçiriyor. Oradan çıkan toplar, Feghouli ve Onyekuru gibi iki delici kanat oyuncusuna sihirli pozisyonlar bahşediyor.



Beşiktaş savunması, kaleci Karius dahil çok kolay açık veriyor. Dünya Kupası’nda final oynamış, takımın en pahalı futbolcusu olarak bilinen Vida, maç kurtaran savunma lideri değil. Ama bekler konuşulmaya değer. Gökhan Gönül, savunmada zaman zaman hata yapsa da tecrübesi ve enerjisiyle hücuma da katkı sağlayan çok klas bir oyuncu. Caner Erkin’in sol bek olarak oynaması çok doğru değil. Önde oynadığı zaman daha etkili oluyor.



Beşiktaş’ta maçı şekillendirecek iki önemli adam Elneny ile Atiba.. Bu iki oyuncunun toplam enerjisi, sorumluluk duygusu, takım oyunundaki bireysel rolleri takdire değer. Beşiktaş’ta sağ kanat sorunlu. Diaby ve Boyd’dan verim alınamıyor. Lens’in gayretleri de çoğu zaman yetmiyor.

Skor tabelasının yazıcılarına gelirsek... Bunlar klasik santrforlar Falcao ile Burak Yılmaz... Kolombiyalı istim üzerinde. Yetenekli, tecrübeli ve çok usta bir golcü. Burak Yılmaz da hırsı ve sorumluluk duygusuyla hâlâ örnek koşular atan bir Kral. Rakip savunmacılarla boğuşarak gol peşinde koşuyor. Beşiktaş’ta Ljajic ya da Boateng... Hücuma katkı verebilir ve gol de atabilirler. Ama ikisini toplasanız, henüz bir “Sergen” etmiyor. Sergen Hoca’nın sorunu da bu!

Fatih Terim ve Galatasaray kazanırsa istatistik olur. Beşiktaş kazanırsa tarih olur. Hazırız, bekliyoruz.