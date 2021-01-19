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19.01.2021 - 16:05 |

Attila Szalai, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Attila Szalai, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı
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Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ankaragücü maçında ilk 11’de görev alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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