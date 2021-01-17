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17.01.2021 - 07:00 |

‘Attila Szalai’yi hücuma çıkmayı sever’

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai’yi Macaristan’da yayın yapan Nemzeti Sport’un muhabiri Matyas Szeli değerlendirdi. Szeli, “Attila yetenekli bir stoper. Doğru zamanda güçlü bir kulüple imzalıyor" dedi.

‘Attila Szalai’yi hücuma çıkmayı sever’
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‘Sol stoper ve sol bek’
Macaristan’da yayın yapan Nemzeti Sport’un muhabiri Matyas Szeli, Attila Szalai’nin Fenerbahçe’ye doğru bir zamanda gittiğini belirtti. Milliyet için Szalai’yi değerlendiren Szeli, “Attila yetenekli bir stoper. Doğru zamanda güçlü bir kulüple imzalıyor. Hava toplarına hakim, güçlü fiziği olan bir futbolcu. 3’lü savunma ve 4’lü savunmalarda rahatlıkla oynar, sol stoper ve sol bekte görev yapar” diye konuştu.

 ‘Hücuma çıkmayı sever’
Macar gazeteci sözlerine şöyle devam etti: “Attila çok iyi bir insan. Babası da eskiden Macaristan Milli Takımı’nda savunmada oynadı. Bu nedenle babasından çok destek gördü. Gençken aslında bir kanat oyuncusuydu, daha sonra stopere geçti. Bu nedenle hücumlara çıkmayı sever. Potansiyelli bir futbolcu ama halen daha geliştirmesi gereken yönleri da var. Club Brugge ve Bundesliga takımları da onu istemişti.” 

‘Attila Szalai’yi hücuma çıkmayı sever’

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