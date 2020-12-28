AUDI Cup gerçeği ortaya çıktı!

2019 yılında Bayern Münih’in ev sahipliğinde AUDI CUP’a katılan Fenerbahçe'nin bir kez daha Allianz Arena’ya davet edildiği iddia edildi. İspanya’yı temsil eden Mellila kulübü resmi sitesinden 2021’deki AUDI CUP için davet aldıklarını duyurdu.

Duyuru anonsunda Fenerbahçe’nin de bulunması gözlerden kaçmadı. Tıpkı 2019’da olduğu gibi Bayern Münih, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin çağrı aldığı iddia edilirken, Mellila da turnuvada yer alacağını aktardı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada kısa sürede yayınlan görsel ve haber linki, İspanyol kulübünün 'şaka'sı çıktı. İspanya'da 'Dünya Masumlar Günü' olarak kabul edilen etkinlik nedeniyle kulübün sosyal medyayı trollediği ortaya çıktı.