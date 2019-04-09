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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Augsburg'da Baum ve Lehmann'ın görevine son verildi
09.04.2019 - 18:15 | | AA

Augsburg'da Baum ve Lehmann'ın görevine son verildi

Bundesliga takımlarından Augsburg, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verildiğini duyurdu. Ayrıca kaleci antrenörü olan efsane isim Jens Lehmann'la da yolların ayrıldığı belirtildi.

Augsburg'da Baum ve Lehmann'ın görevine son verildi
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Baum'un yanı sıra antrenör Jens Lehmann'ın da görevine son verildiği belirtildi.

Baum'un yerine 51 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Martin Schmidt'in göreve getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, Schmidt'in takımla ilk antrenmanına yarın çıkacağı kaydedildi.

Baum, 2016'dan beri Augsburg'u çalıştırıyordu.

Martin Schmidt ise daha önce Bundesliga'da Mainz 05 ve Wolfsburg takımlarında görev yaptı.

Hafta sonu konuk ettiği Hoffenheim'a 4-0 mağlup olan Augsburg, Bundesliga'da sezonun bitimine 6 hafta kala 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

Augsburgda Baum ve Lehmannın görevine son verildi

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