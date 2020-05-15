Â Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Almanya'da Bundesliga iÃ§in sayÄ±lÄ± saatler kala skandal bir hata geldi. Bundesliga temsilcilerinden Augsburg'da teknik direktÃ¶r Heiko Herrlich, bÃ¼yÃ¼k bir hata yaparak, karantina kurallarÄ±nÄ± Ã§iÄŸnedi.

Otel izolasyonu kuralÄ± uygulayan Bundesliga kulÃ¼pleri, maÃ§lar baÅŸlayana kadar otelden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamayacaktÄ±.

Ancak Heiko Herrlich, diÅŸ macunu almak iÃ§in otelden ayrÄ±lÄ±nca kurallarÄ± bozdu. TecrÃ¼beli teknik adam, yarÄ±n takÄ±mÄ±nÄ±n Wolfsburg'la oynayacaÄŸÄ± maÃ§ta sahada yer alamayacak.

MaÃ§a Ã§Ä±kmasÄ± yasaklanan Augsburg'un hocasÄ± hatasÄ±nÄ± kabul ederek, "Ã‡ok Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hata yaptÄ±m. DiÅŸ macunum bitince sÃ¼permarkete gittim. TakÄ±mÄ±ma kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnek oldum. Halbuki otelde tÃ¼m kurallara uymuÅŸ, tÃ¼m temizlik ve hijyen kriterlerini yerine getirmiÅŸtim. Bunu yapmamalÄ±ydÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Â