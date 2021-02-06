Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Aulas: '500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım'
06.02.2021 - 12:13 | | Sporx

Aulas: '500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım'

Fransız kulübü Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, 34 yıllık başkanlığı döneminde kulübün satışı için gelen 600 milyon euroya varan teklifleri reddettiğini açıkladı.

Aulas: '500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım'
ABONE OL

Olymqique Lyon'un sahibi ve başkanı Jean-Michel Aulas kulübün satışı için gelen 500 milyon euroyu aşan teklifleri reddettiğini açıkladı.

71 yaşındaki başkan Aulas, 1987 yılında 2 milyon euroya satın aldığı kulüpte sayısız başarılar elde ettiğini belirterek hayatını adadığı kulübü satmayı hiç istemediğini söyledi. Aulas, "Son zamanlarda da dahil olmak üzere kulübü satın almak isteyen pek çok kişi ve kurumlar oldu. Bunların teklifinin 600 milyon euroya yaklaştığını söylemeliyim. Hedeflerimin tamamına ulaşmadığım sürece bu satışı asla düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

En büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyleyen Aulas, "Önemli teklifler olduğunda her defasında satış ihtimalini sorguladım ama kararım geliştirmeye çalıştığım şeyle uyumlu olarak sportif anlamda ileriye gitmek ve sürdürülebilirliği sağlamak oldu. Avrupa Kupası hayalimiz devam ettiği sürece de satış düşünmeyeceğim" diye konuştu.

Aulas'ın 34 yıllık Lyon başkanlığı döneminde Olympique Lyon 7 kez Fransa Ligi şampiyonluğu, 5 Fransa Kupası, 7 kez Fransa Süper Kupası ve 1 kez Fransa Lig kupası şampiyonluğu elde etti.

Aulas: 500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım

    Mehmet Emin Uluç: "Mesut Özil'in 20-25 dakika oynamasını bekliyorum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    2. Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor
      Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor
    3. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Derbi heyecanı...
      Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Derbi heyecanı...
    4. '500 milyon euroya satmadım'
      '500 milyon euroya satmadım'
    5. Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek
      Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu

    ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu

    Ryan Babel derbide forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak!

    Ryan Babel derbide forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak!

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

    Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli

    Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet