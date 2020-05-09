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HaberlerFutbol Haberleri Aulas, Juventus-Lyon maçının muhtemel tarihini açıkladı!
09.05.2020 - 23:37 | | AA

Aulas, Juventus-Lyon maçının muhtemel tarihini açıkladı!

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının tarihiyle ilgili konuştu.

Aulas, Juventus-Lyon maçının muhtemel tarihini açıkladı!
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Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını ileri sürdü. 

Fransa'nın RTL radyosuna açıklama yapan Aulas, "Juventus'a karşı oynayacağımız maçın tarihi belli oldu. Torino'daki karşılaşma 7 Ağustos'ta seyircisiz oynanacak." ifadelerini kullandı. 

Olympique Lyon, ilk karşılaşmada ağırladığı İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmişti. 

17 Mart'ta oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ertlenmişti. 

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanacağını duyurmasına karşın, kesin tarihleri henüz açıklamadı.

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