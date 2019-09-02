Aurelien Chedjou resmen Amiens'te

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Deneyimli stoper Aurelien Chedjou, Amiens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TEŞEKKÜRLER AURELIEN CHEDJOU

2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens’e transfer olmuştur.

Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.