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02.09.2019 - 08:10 |

Aurelien Chedjou resmen Amiens'te

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık forma giyen Başakşehirli Chedjou, Amiens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aurelien Chedjou resmen Amiens'te
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 Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Deneyimli stoper Aurelien Chedjou, Amiens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TEŞEKKÜRLER AURELIEN CHEDJOU

2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens’e transfer olmuştur.
Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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