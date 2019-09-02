02.09.2019 - 08:10 |
Aurelien Chedjou resmen Amiens'te
Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık forma giyen Başakşehirli Chedjou, Amiens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Deneyimli stoper Aurelien Chedjou, Amiens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TEŞEKKÜRLER AURELIEN CHEDJOU
2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens’e transfer olmuştur.
Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.