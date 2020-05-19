Avrupa devlerinden corona turnuvası!

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya) ve Inter (İtalya), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sağlık çalışanlarına destek için üçlü turnuva düzenleme kararı aldı.

Üç kulüpten yapılan ortak yazılı açıklamada, "Avrupa Dayanışma Kupası" adı altında 2021 yılında organize edilecek maçların Milano, Münih ve Madrid'de oynanacağı bildirildi.

"Avrupa halkları arasında dayanışma ve kardeşlik" mesajı vermek istediklerini vurgulayan Real Madrid, Bayern Münih ve Inter kulüpleri, oynanacak maçlardan elde edilecek gelirlerin "Kovid-19 ile mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için sağlık kaynaklarına aktarılacağını" duyurdu.

Üç takım arasındaki karşılaşmaların, resmi maç takvimlerine göre 2021 yılında oynanacağı ve futbolseverlerin stadyumlara alınmasına izin verilen bir dönemde olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm maçlarda ev sahibi kulüp, salgınla mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarından bir temsilciyi davet edecek. Üç kulüp olarak, bu kahramanlara olan saygımızı, teşekkürlerimizi ve dayanışmamızı göstermek istiyoruz." denildi.

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