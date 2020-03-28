Avrupa devlerinden iflas bayrağı! Barcelona...

CELAL UMUT EREN

Barcelona, Bayern Münih ve Olympique Lyon gibi dev ekipler başta olmak üzere 5 büyük ligde maddi sıkıntılar baş gösterdi. Salgın yüzünden liglerin durması gelirleri bitirdi, radikal kararların eşiğine gelindi

Koronavirüs salgınının Avrupa’da hızla yayılması spor kulüplerinin işini zora sokuyor. 5 büyük ligde birçok kulüp şu an liglerin durması, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin ertelenmesi ve birçok gelirin sekteye uğraması nedeniyle ekonomik anlamda kriz yaşıyor.

Bunun en çarpıcı örneği Barcelona oldu. Futbol takımından yüzde 70’e varan maaş kesintisi talep eden Barça, son olarak basketbol takımı ve kulüp personeline de maaş kesintileri ile alakalı bazı ciddi ekonomik tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Bununla beraber Real Madrid’de zararın 250 milyon euro civarında olduğu ve kulüp içerisinde toplantı kararları alındığı bildirildi. İspanya’da ayrıca La Liga takımları arka arkaya maaş kesintisi kararları açıklıyor.



Ücretsiz izinler

Almanya’da Bayern Münih oyuncularına maaş kesintileri konusunda bilgilendirme yaparken, Borussia Dortmund başta olmak üzere tüm Bundesliga ekipleri maç günü gelirlerinin bitmesiyle zora girmiş durumda. Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımların UEFA gelirlerinin Bundesliga 2 takımlarına dağıtılması gündemde.

Avrupa’nın en büyük ligi olarak kabul edilen Premier Lig’de de 3 Nisan’da ‘acil’ koduyla bir kulüpler, Premier Lig yönetimi ve İngiltere Futbolcular Birliği bir toplantı yapacak. Bu toplantıda maaş kesintileri ve ligin bitirilmesi gündeme gelecek.

İtalya’da ise futbol şu anda durma noktasına geldi. Juventus ve Inter gibi kulüpler de dahil herkesin gelecek planları durduruldu.

Fransa Ligue 1’de Olympique Lyon’da başkan Michel Aulas ekonomik kriz yaşadıklarını itiraf ederken, birçok kulüp personellerini ücretsiz izne çıkardığını duyurdu.

Bir iptal kararı daha

Rusya, Polonya, Estonya, Belarus ve Kazakistan takımlarının oluşturduğu VTB Basketbol Ligi’nde 2019-2020 sezonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Resmi açıklamada; salgının olumsuz anlamda ilerleyişi göz önünde bulundurularak lig kurulu tarafından yapılan oylama sonucu sezonun iptaline karar verildiği bildirildi. Takımların farklı sayıda maç oynaması ve normal sezonun tamamlanamaması sebebiyle 2019-2020 sezonunda herhangi bir takımın şampiyon olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.

PSG’den dev destek

Fransa’nın güçlü kulübü PSG, ülkedeki salgın nedeniyle sağlık sektörüne destek için kampanya başladı. Özel formalar çıkaran PSG, bin 500 adet satış yaptı. Elde edilen 20 bin euroluk gelirin Paris’te koronavirüs tedavisi yapılan hastanelere bağışlanacağı duyuruldu.

Özel konser

İspanya’da La Liga, koronavirüs için farkındalık arttırma ve hastalıkla mücadele etmek adına özel bir etkinlik düzenliyor.

Bugün gerçekleşecek ‘LaLigaSantanderFest’ için 20 şarkıcı ve La Liga’dan 20 futbolcu internet ortamında şarkı söyleyecek ve buradaki gelir hastanelere bağışlanacak.

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