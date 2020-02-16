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16.02.2020 - 22:28 |

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Karadeniz'den altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele edenSüleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer’i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Karadeniz'den altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. 

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı. 

Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı. 

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonasında Süleyman Karadenizden altın madalya

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