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11.04.2020 - 07:00 |

Avrupa kulüplerine 'Sörloth' modeli transfer!

Avrupa kulüplerinin daha az maliyetli ama yine yıldız futbolculara yöneleceği yazıldı. Trabzonspor’da golcülüğüyle öne çıkan Alexander Sörloth örnek gösterildi

CELAL UMUT EREN

En ciddi örnek
Koronavirüs nedeniyle krize giren futbol ekonomisi ve başlayacak yeni düzen için İspanya’nın AS Gazetesi özel bir araştırma yayınladı. Artık Avrupa kulüplerinin 25 milyon euroyu limit belirleyip, daha az maliyetli ama yine yıldız futbolculara yöneleceğini yazdı. Bu modele en önemli örnek olarak da Trabzonspor’da golcülüğüyle öne çıkan Alexander Sörloth gösterildi. Sörloth’un yaşı, performansı ve potansiyeli örnek olarak verildi.

Görüşmeler olacak
2020-21 sezonu planlamaları yapılırken Real Madrid gibi takımlar da dahil Avrupa’nın büyük kulüplerinin Sörloth ve benzeri profildeki isimleri tercih edeceği bildirildi. Bonservisi Crystal Palace’ta olan 24 yaşındaki forvetin bu sezon attığı 19 golün ilgi çekici olduğu kaydedildi. İspanya’da bile yıldız ismin konuşulduğu belirtilip, sezon bitiminde hararetli görüşmelerin Trabzonspor ve Crystal Palace’ı beklediği dile getirildi.

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