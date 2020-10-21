Avrupa Ligi'ni en çok İspanyol teknik direktörler kazandı

1972-2009 arasında UEFA Kupası, 2010'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi adıyla anılan organizasyonda, İspanyol teknik adamlar 11 kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 2'de İtalyanlar 10, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam Fatih Terim'in yanı sıra, birer İskoç, Belçikalı, Fransız, Rus ve Rumen teknik adam da kupa şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

İki teknik adam üçer kez kazandı

Avrupa'nın iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar, üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı. Emery ise Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'nin rekorunu yakaladı.

İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluk elde etti.

İspanyollar İtalyanlar'ı bir kez daha geçti

Maurizio Sarri'nin 2019'da Chelsea'nin başında UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmasıyla İtalyan ve İspanyol teknik adamlar arasında eşitlenen en başarılı teknik direktörler sıralaması, geçen sezon Julen Lopetegui'nin Sevilla ile kupayı kazanmasının ardından yeniden İspanyollar lehine döndü.

Sarri, 2019'deki başarısıyla 20 yıl aranın ardından yeniden bir İtalyan teknik direktörün organizasyonda kupa sevinci yaşamasını sağlamıştı. Sarri'den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, 1999'da Alberto Malesani'ydi.

İspanyollar son yıllarda atağa kalktı

İspanyol teknik direktörler, kupada son 17 yılda 9 kez şampiyonluğa ulaşarak adlarından sıklıkta söz ettirdi. Rafael Benitez 2004 ve 2013'te, Juande Ramos 2006 ve 2007'de, Quique Sanchez Flores 2010'da, Unai Emery 2014, 2015 ve 2016'da, Julen Lopetegui 2020'de Kupa 2'de zafer kazandı.

İtalyan çalıştırıcılar ise bu kulvarda 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli'de Ottavio Bianchi 1989'da, Juventus'ta Dino Zoff 1990'da, Inter'de Giampiero Marini 1994'te, Parma'da Nevio Scala 1995'te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni'nin 1991'de Inter ve 1993'te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998'de Inter, Alberto Malesani ise 1999'da Parma ile kupanın sahibi oldu.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında 2018'de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.