Avrupa liglerinde şaşırtan sonuçlar!

Oldukça yoğun geçen ve hemen hemen yarılanan 2020-2021 sezonunda son yıllardan farklı tablolar göze çarpıyor. Süper Lig ve Avrupa’nın büyük liglerinde son yıllarda görülmeyen birçok sonuç meydana gelmiş durumda. İşte detaylar…

Milan ve İnter yıllar sonra zirvede…

Serie A’da son yıllarda rakiplerine şans tanımayan Juventus, tam 9 sezondur ligi şampiyon olarak tamamlıyor. İnter son olarak 2009-2010’da Milan ise 2010-2011 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşarken sonraki sezonlarda Juventus, Serie A’da rakipsiz bir hale geldi. Bu sezona baktığımızda ise Milan ve İnter önceki sezonların aksine şampiyonluğun en büyük adayları konumunda. 19.hafta maçları geride kalan Serie A’da Milan topladığı 43 puanla lider durumda. İnter 41 puanla Milan’ın en yakın takipçisiyken Juventus ise sezonun geride kalan kısmında hayal kırıklığı yarattı. Pirlo’nun çalıştırdığı Juventus 36 puanla 4.sırada liderin 7 puan gerisinde yer alıyor.

PSG bu sezon rakipsiz değil!

Fransa Ligue 1’de de geçtiğimiz sezonlara göre daha rekabetçi bir sezon yaşanıyor. Son 3 yılda 3, son 8 yılda ise 7 lig şampiyonluğu yaşayan PSG, 21.haftası geride kalan Ligue 1’de lider konumda olsa da geçtiğimiz yılların aksine rakipleri ile kafa kafaya bir mücadele veriyor. Geçen sezonun 21.haftasında en yakın takipçisi Marsilya’ya 10, bir önceki sezonda da 2. Sıradaki Lille’e 13 puan fark atan PSG, 21 hafta sonunda 45 puan elde ederken Lille ile aynı puanda. 3.sıradaki Lyon ise topladığı 43 puanla PSG ve Lille’i en yakından takip eden takım konumunda.

La Liga’ya Atletico Madrid damgası!

İspanya’da Atletico Madrid her geçen hafta şampiyonluğa daha çok yaklaşıyor. Atletico Madrid son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olurken sonraki 6 sezonda Barcelona 4, Real Madrid ise 2 kez mutlu sona ulaşmıştı. 19.hafta maçları geride kalan La Liga’da Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını oldukça açmış durumda. Rakiplerinden 1 maçı eksik olmasına rağmen Diego Simeone’nin takımı 2.sıradaki Real Madrid’in 7, 3.sıradaki Barcelona’nın ise 10 puan önünde.

Manchester United zirveye aday

Premier Lig’de 7 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Manchester United, son haftalarda gösterdiği etkili performans ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi ve yakaladığı çıkışla liderliğin en güçlü adaylarından biri haline geldi. En son şampiyon olduğu 2012/2013 sezonundan bu yana ligin 20. haftasına şampiyonluk iddiasından uzak bir şekilde gelen kırmızı şeytanlar, bu sezon ligin en çok kazanan takımlarından biri konumunda. Premier Lig’de lider 41 puanla Manchester City olurken, Manchester United topladığı 40 puan ile 2.sırada yer alıyor.

Süper Lig’de üç büyükler en tepede

Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray 2014/2015’ten bu yana sezon sonunda ilk üçte beraber yer almadı. Geçen altı yıllık sürede Galatasaray 3, Beşiktaş 2, Başakşehir ise 1 kez ligi şampiyon tamamlarken, Fenerbahçe bu sürede şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 2014/2015 sezonunun ilk yarısını Fenerbahçe lider tamamlamış fakat sezon sonunda şampiyonluk ipini Galatasaray göğüsleyerek 4.yıldızı kazanmıştı. Bu sezon ise şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda 3 büyüklerin hepsi şampiyonluk yarışında iddialı konumda. 20.haftası geride kalan Süper Lig’de Beşiktaş 44 puanla ilk devreyi lider olarak tamamladı. Fenerbahçe 42 puanla Beşiktaş’ın en yakın takipçisi durumunda. Galatasaray ise 39 puanla 3.sırada yer alıyor.

Bundesliga’da senaryo aynı

Diğer büyük liglerin aksine Bundesliga’daki puan durumu şaşırtıcı bir halde değil. Geçen yılın Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve ligde son 8 yılı şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, en yakın rakibi RB Leipzig’in 7 puan önünde liderliğini sürdürüyor.