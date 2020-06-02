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02.06.2020 - 10:16 | | AA

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic hayatını kaybetti

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic hayatını kaybetti
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, "EOC Başkanı Janez Kocijancic’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Slovenya Olimpiyat Komitesi’nin ilk başkanı ve EOC’nin 8. başkanı olarak görev yapan Kocijancic'in, Slovenya’nın en yüksek spor ödülü "Bloudek"e de layık görüldüğünün belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sporun birleştirici gücünün ve dayanışmanın en önde gelen savunucularından olan yakın dostumuzun vefatını Olimpik Hareket için çok büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz.

Başta ailesi ve yakınları olmak üzere Slovenya Milli Olimpiyat Komitesi’ne, EOC’ye ve Olimpiyat ailesine başsağlığı dileriz. Huzur içerisinde yatsın."

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic hayatını kaybetti

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