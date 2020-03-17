MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi
17.03.2020 - 14:50 | | İSTANBUL (AA) -

CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi

 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.

CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, korona virüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs voleybola da engel oldu. Avrupa Volebol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler kapsamında ertelediğini duyurdu.

CEV’den yapılan resmi açıklamada Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin korona virüs tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi

Lago Junior antrenmanlarına karantina altında devam ediyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Elmas Lig'e koronavirüs engeli

Elmas Lig'e koronavirüs engeli

Emre Çolak'tan Andone’ye davet

Emre Çolak'tan Andone’ye davet

Hertha Berlin’de bir oyuncunun ‘koronavirüs’ testi pozitif çıktı

Hertha Berlin’de bir oyuncunun ‘koronavirüs’ testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber