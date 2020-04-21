Avrupa'da altyapı çılgınlığı! Beş büyük ligde...

LEVENT KALKAN - ARAŞTIRMA

Fransa’da 23, İtalya’da 21, İngiltere’de 20, İspanya ve Almanya’da 11’er genç vitrine çıkarken bu futbolcular tam 917 resmi maçta oynadı ve 88 kez ağları havalandırdı. 258 maçla en fazla Ligue 1’de sahne alan gençler, en çok gole Premier Lig’de (33) imza attı

Avrupa futbolunda son yıllarda büyük bir transfer çılgınlığı yaşansa da altyapılar çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Hollanda ve Belçika gibi genç yetenek fabrikası ülkelerin yanı sıra Avrupa’nın en büyük 5 liginde de gençlere fırsat eşitliği tanınıyor.



İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinde bu sezon 45 kulüp altyapıdan yetişen toplam 86 genç futbolcuya forma şansı verdi. Büyük umutlarla A takım seviyesine yükseltilen bu gençler, koronavirüs salgını nedeniyle ligler tatil edilmeden önce tam 917 resmi maça çıktı. Rakip fileleri 88 kez havalandıran 18-21 yaş grubundaki gençler tam 70 kez de asist yaptı.



Fransa (Ligue 1) 23 altyapı oyuncusuyla ilk sırada yer alırken, İtalya’da (Serie A) 21, İngiltere’de (Premier Lig) 20, İspanya (La Liga) ve Almanya’da (Bundesliga) 11’er genç oyuncu vitrine çıktı. Altyapı oyuncuları 258 maçla en fazla Fransa’da şans buldu. Genç yetenekler İngiltere’de 256, İspanya’da 156, Almanya’da 127 ve İtalya’da 120 maçta görev yaptı.



Altyapı oyuncuları en çok golü Premier Lig’de (33) attı. Bundesliga’da 24, Ligue 1’de 16 gol kaydeden gençler; La Liga’da 10 ve Serie A’da 5 kez rakip ağları havalandırdı. Genç yıldızların beş büyük ligdeki toplam asist sayısı ise 70 oldu.

‘Yeni Messi’ sahnede

İspanya’da en gösterişli performansa Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı Ansu Fati imza attı. ‘Yeni Messi’ olarak gösterilen ve bonservis değeri 36 milyon euro olarak hesaplanan Gine Bissau asıllı İspanyol yıldız, 24 resmi maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.

Altyapıdan en fazla oyuncuya şans veren takım Real Sociedad oldu. Zirve yarışının içinde yer alan San Sebastian ekibinde toplam değerleri 31 milyon euro olan 4 genç şans buldu. Real Madrid’de ise bu sezon altyapıdan hiçbir oyuncu görev alamadı.

Mount&Greenwood rüzgârı

Chelsea forması giyen Mason Mount müthiş performansıyla bonservis değerini 12’den 40.5 milyon euroya çıkardı. M.United’ın 18’lik forveti Mason Greenwood ise 11 golle yıldızlaştı

Liverpool takımı bu sezon İngiltere Premier Lig’e damgasını vursa da farklı kulüplerdeki genç yıldızların performansı büyük alkış topladı.

Frank Lampard’ın çalıştırdığı Chelsea altyapıdan tam 5 oyuncuya şans tanıdı. En büyük patlamayı ise Mason Mount yaptı. Kiralık gittiği Derby County’de kendisini kanıtlayan ve Chelsea’ye geri dönen Mount piyasa değerini 7 ayda 12 milyon eurodan 40.5 milyon euroya yükseltti. 40 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mount, İngiltere Milli Takımı’na 6 kez davet edildi.

Mason Mount gibi koronavirüs öncesi Premier Lig’e damgasını vuran ikinci isim Mason Greenwood oldu. Menajer Ole Gunnar Solskjaer’in tam 32 maçta şans verdiği 18 yaşındaki golcü rakip ağları 11 kez havalandırdı. Bonservis değerini 7 milyon eurodan 29 milyon euroya yükselten Greenwood, 11 golün 5’ini Premier Lig’de, 5’ini Avrupa Ligi’nde, 1’ini FA Cup’ta kaydetti.

Arsenal ise Bukayo Saka’yı sahneye çıkardı. 18 yaşındaki orta saha 27 maçta 3 gol, 8 asiste imza atarak çok kısa sürede 20 milyon euroluk değere ulaştı.





Sancho hız kesmiyor

Almanya’da bu sezon 11 altyapı oyuncusu görev yaptı. Bu futbolcular 127 resmi maçta oynadı ve 24 gol kaydetti. Borussia Dortmund’un 2017’de Manchester City U18 takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki İngiliz golcü Jadon Sancho 35 karşılaşmada 17 gol, 19 asistle Bundesliga’yı salladı.

Tonali uçuyor

İtalya’da altyapılardan 21 futbolcu görev yaptı. Son yıllarda Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok flaş transfere imza atan Juventus’ta altyapıdan hiçbir oyuncunun şans bulamaması dikkat çekti. Gianpiero Gasperini yönetiminde çok başarılı bir sezon geçiren Atalanta’da ise 3 genç birden vitrine çıktı. ‘Yeni Pirlo’ denilen İtalyan orta saha Sandro Tonali’nin değeri 31 milyon euroya kadar yükseldi.

16’lık Cherki parladı

Avrupa futbolunun en önemli özkaynak merkezlerinden Fransa’da altyapılardan tam 23 genç futbolcu şans buldu. 258 resmi karşılaşmada oynayan gençler, 16 gol kaydetti. Lyon forması giyen Rayan Cherki henüz 16 yaşında olmasına rağmen 12 maçta görev yaptı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.