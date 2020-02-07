Avrupa'da derbi haftası

Avrupa ülkelerinde futbol sezonları devam ederken, hafta sonunda birçok ülkede büyük maçlar oynanacak. Almanyada haftanın maçında lider Bayern Münih sahasında 2nci sıradaki Leipzigi konuk edecek. İtalya Serie A ise hafta sonu Milano derbisine sahne olacak. Ligde ikinci sırada bulunan İnter, İbrahimovicli Milan ile karşı karşıya gelecek.

BAYERNİN KONUĞU TAKİPÇİSİ LEİPZİG

Almanya Bundesligada son 7 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon da şampiyonluk için en büyük aday konumunda yer alan Bayern Münih, sahasında en yakın takipçisi Leipzigi ağırlayacak. Lig liderliği için kritik öneme sahip olacak mücadelede 42 puanlı Bayern Münih liderliğini perçinlemek, 41 puanlı Leipzig ise karşılaşmayı kazanarak, kaybettiği liderliği geri almak istiyor. Bayern Münih Bundesligada 6 haftadır kazanırken, Münih ekibini 1 puan geriden takip eden Nagelsmannın Leipzigi ise son iki haftada topladığı 1 puan ile liderlikten ikinciliğe geriledi.

İTALYADA MİLANO DERBİSİ

İtalya Serie Ada şampiyonluk adaylarından Inter sahasında ezeli rakibi ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlunun formasını giydiği Milan ile karşı karşıya gelecek. Ligde Juventusun hegemonyasına son vererek bu sezon mutlu sona ulaşmak isteyen Contenin Interi Milano derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Milan ise devre arasında transfer ettiği Zlatan Ibrahimovicin önderliğinde çıkış yakaladı ve Serie Ada 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da son haftalarda gösterdiği performans ile kırmızı-siyahlıların çıkışında önemli rol oynadı.

Öte yandan Antone Contenin ekibi Serie Ada 16 maçtır mağlup olmuyor, mavi-siyahlılar son olarak 6 Ekim 2019 tarihinde sahasında Juventusa 2-1 skorla boyun eğmişti.

LİDER PSG DURDURULAMIYOR

Fransa Ligue 1de son iki sezondur şampiyon olan ve bu sezon da en yakın rakibi Marsilya ile arasında 12 puan fark bulunan Paris Saint-Germain sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Kadrosunda Mbappe, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi gibi yıldızları bulunduran Paris ekibi ligde son 4 maçını kazanırken, son 11 maçtır da mağlubiyet yüzü görmedi. Paris Saint-Germain ligdeki son yenilgisini 1 Kasım 2019 tarihinde Dijona deplasmanda 2-1 mağlup olarak almıştı. Kadrosunda eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayerin de yer aldığı Lyon ise ligde 33 puan ile 6ncı sırada yer alıyor. Lyon, ligdeki son iki maçında sadece 1 puan alabildi.

PORTEKİZDE LİDER BENFİCA, PORTOYU AĞIRLIYOR

Portekiz Premier Ligde 54 puan ile lider durumda yer alan Benfica evinde 47 puanlı Portoyu konuk edecek. Ligde 16 haftadır üst üste kazanan Benfica, ligdeki tek mağlubiyetini ligin ilk yarısında Porto karşısında yaşamıştı. Ev sahibi ekip, Portoyu mağlup ederek rakibi ile aradaki puan farkını 10a çıkararak şampiyonlukta bir adım daha atmak istiyor. Portonun bu mücadeledeki amacı ise rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 4e indirip, Benficaya ligdeki ikinci yenilgisini de yine kendisi tattırmak.