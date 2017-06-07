"Avrupa'da farklı bir Konyaspor olacak"

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 2016-2017 sezonunda edindikleri tecrübeler ışığında, gelecek sezon Avrupa kupalarında daha farklı bir performans ortaya koyacaklarına inandığını söyledi.



Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015-2016 sezonunda ligi 3. sırada bitirerek büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkarken diğer taraftan hem ligi hem de kupayı götürmeye çalıştıklarını anlatan Baydar, "Nitekim Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak ne kadar doğru bir strateji uyguladığımızı da göstermiş olduk." dedi.



Ligin seyrine bakarak Avrupa kupalarına, Türkiye Kupası yoluyla daha kolay gidilebileceğinin değerlendirmesini yaptıklarını vurgulayan Baydar, şunları söyledi:

"Süper Lig'i tamamen bırakmadan Ziraat Türkiye Kupası'nda finale odaklandık. Bizim için kolay bir sezon olmadı ama geçtiğimiz sene 'Konyaspor'u gelecek sezon göreceğiz' diyenlere aldığımız bu kupa iyi bir cevap oldu. Önümüzdeki sezon da ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz ama bu defa daha farklı olacak. Edindiğimiz tecrübeler bizim için ciddi bir yol haritası olacak. Atiker Konyaspor bu sezon Avrupa'da çok daha başka bir hüviyette mücadele edecek. Kupanın Konya'ya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor için yarın bugünden daha iyi olacak. İftihar edilecek, gurur duyulacak bir Konyaspor için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."

"Takımımıza yeni oyuncular kazandıracağız" Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Baydar, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah bunu da en kısa zamanda tamamlayıp en iyi oyuncuları kulübümüze kazandırma noktasında net bir karara varacağız. Oyuncularımız için henüz 'şu futbolcular gidecek, şu futbolcular gelecek' diye herhangi bir karar alınmış değil. Ancak yeni hocamızın da tavsiyesiyle takımımıza yeni oyuncular kazandıracağız. Belki mevcut oyuncuların içerisinden de bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış olacağız."